فيديو - المستشار الألماني ووفده ينبطحون أرضاً

الوكيل الإخباري- وثَّق مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انبطاح المستشار الألماني، أولاف شولتس، والوفد المرافق له على الأرض في مطار بن غوريون الاسرائيلي خوفاً من صواريخ المقاومة الفلسطينية .
واوضح مقطع الفيديو المتداول ، انبطاح المستشار الالماني والوفد المرافق له بعد سماعهم صافرات الإنذار في مطار بن غوريون لتخوفهم من وجود صواريخ قادمة في اتجاه المطار .
المستشار الألماني ووفده ينبطحون أرضاً في مطار بن غـوريون مع دوي صفارات الانذار#طوفان_الاقصى #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/RLYGaOiB8T— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 18, 2023