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الأربعاء، 18-10-2023 11:26 ص

فيديو - المستشار الألماني ووفده ينبطحون أرضاً

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الوكيل الإخباري- وثَّق مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انبطاح المستشار الألماني، أولاف شولتس، والوفد المرافق له على الأرض في مطار بن غوريون الاسرائيلي خوفاً من صواريخ المقاومة الفلسطينية .

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واوضح مقطع الفيديو المتداول ، انبطاح المستشار الالماني والوفد المرافق له بعد  سماعهم صافرات الإنذار في مطار بن غوريون لتخوفهم من وجود صواريخ قادمة في اتجاه المطار . 

 

 




 

 


 

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