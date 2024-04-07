الأحد 07-04-2024
الوكيل الاخباري
 

سفينة حربية بريطانية للمساهمة بإيصال المساعدات لغزة

تقرير فلسطيني: استشهاد 4 أطفال كل ساعة بغزة جراء عدوان الاحتلال

الأردنيون يحيون ليلة القدر وألسنتهم تلهج بالدعاء لفلسطين والأمة

وفيات الاحد 7/ 4/ 2024

المملكة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي

مسؤول بمكتب نتنياهو يهاجم رئيس الأركان

المقاومة العراقية : استهدفنا إيلات

واشنطن بوست: منظمات إغاثة تعتبر غزة غير آمنة لموظفيها

وزير الطاقة الإسرائيلي: علينا ألا نعود للكراهية والانقسام

الرمثا : المراكز الشبابية تنفذ أنشطة توعوية متعددة

الأحد، 07-04-2024 06:34 ص

تقرير فلسطيني: استشهاد 4 أطفال كل ساعة بغزة جراء عدوان الاحتلال

شهداء 5


الوكيل الاخباري - قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء إن الاحتلال الإسرائيلي يتسبب باستشهاد 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأضاف الجهاز، في بيان له، أن من بين 33 ألفا استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي هناك 14 ألفا و350 طفلا، يشكلون 44% من إجمالي عدد الشهداء.


وأشار إلى أن أكثر من 43 ألف طفل فلسطيني في القطاع يعيشون حاليا من دون والديهم أو أحدهما.


وحسب البيان، فإن النساء والأطفال يشكلون 70% من المفقودين جراء العدوان على غزة، والذين قدر جهاز الإحصاء عددهم بنحو 7 آلاف مفقود.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ممد

سفينة حربية بريطانية للمساهمة بإيصال المساعدات لغزة

22

مسؤول بمكتب نتنياهو يهاجم رئيس الأركان

قصف غزة 2.jpg-5720667d-e4e9-4f12-8acf-421721dcd2a9.jpg-f6aa1ab8-ad7a-46de-951a-50168a10c580

واشنطن بوست: منظمات إغاثة تعتبر غزة غير آمنة لموظفيها

66

وزير الطاقة الإسرائيلي: علينا ألا نعود للكراهية والانقسام

1712430929434

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

غارة إسرائيلية على غزة وفا.jfif_c47fdcab-c406-4eed-9a23-79fbc296a367.jpg-d62cfaf1-90bb-4c1f-9ae6-2c90a5eb38eb

غزة: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لخان يونس وشمال غزة

أخبار متعلقة
شهداء

صحة غزة: حصيلة الشهداء تتجاوز 32 ألفا و500

جرحى

انتشال جثامين 6 شهداء من تحت أنقاض منزل شرق رفح

2023-12-12T080235Z_2147284154_RC2JV4A5I02R_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-BABY (1)

ارتفاع إجمالي عدد شهداء قطاع غزة الى 31988 شهيدا

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت تدمير رفح دون إعلان تجنبا لردود الفعل الدولية

شهداء

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال 24 ساعة

شهداء

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة