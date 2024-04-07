تقرير فلسطيني: استشهاد 4 أطفال كل ساعة بغزة جراء عدوان الاحتلال

الوكيل الاخباري - قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء إن الاحتلال الإسرائيلي يتسبب باستشهاد 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة.

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وأضاف الجهاز، في بيان له، أن من بين 33 ألفا استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي هناك 14 ألفا و350 طفلا، يشكلون 44% من إجمالي عدد الشهداء.



وأشار إلى أن أكثر من 43 ألف طفل فلسطيني في القطاع يعيشون حاليا من دون والديهم أو أحدهما.



وحسب البيان، فإن النساء والأطفال يشكلون 70% من المفقودين جراء العدوان على غزة، والذين قدر جهاز الإحصاء عددهم بنحو 7 آلاف مفقود.

