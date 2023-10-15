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الأحد، 15-10-2023 01:16 م

قطر: منع وصول الغذاء لسكان غزة يهدد بحدوث مجاعة خاصة بين الأطفال

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الوكيل الإخباري - أكدت مؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية، أن الحصار الراهن الذي منع وصول المواد الغذائية والطبية والطاقة إلى قطاع غزة، يشكل تهديدا بحدوث مجاعة خاصة بين الأطفال، واصفة تجويع السكان المدنيين بجريمة حرب.

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ودعت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، إلى حماية الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم استهدافهم، مؤكدة أن قصف المدارس والمستشفيات والحرمان المتعمد من الغذاء والدواء يشكل انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.


وتهدف المؤسسة التي أطلقتها الشيخة موزا بنت ناصر المسند في 2012، إلى حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن، وبناء حركة عالمية تسهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية من خلال التعليم الجيد وغيره من مبادرات وبرامج الرفاه.


بترا

 




 

 


 

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