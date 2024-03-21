الخميس 21-03-2024
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الخميس، 21-03-2024 01:12 م

لابيد يطالب بصفقة فورية وعدم شن هجوم على رفح

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الوكيل الإخباري- دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التوصل لاتفاق فوري مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإعادة جميع المحتجزين في قطاع غزة.اضافة اعلان


وحذر لابيد -في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية- نتنياهو من شن غزو بري في رفح جنوبي قطاع غزة، معتبرا أن ذلك يعرض صفقة التبادل للخطر.

وشدد لابيد على أنه لا ينبغي لنتنياهو إلقاء خطاب أمام الحزب الجمهوري في الكونغرس لأن ذلك من شأنه أن يعمق الأزمة مع إدارة الرئيس جو بايدن، وأن يعتبر تدخلا في انتخابات الولايات المتحدة.

 




 

 


 

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