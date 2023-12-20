الخميس 21-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الجيش ينشر ملخصاً لجهود القوات المسلحة الإغاثية والإنسانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

صحيفة عبرية: زلزال سياسي سيضرب "إسرائيل" بعد حرب غزة

تصريح هام من الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة وتكاليف الاقتراض

مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بشأن غزة للمرة الخامسة

وصول أول قافلة مساعدات أردنية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

الخارجية الأميركية: ملتزمون مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا بإقامة دولة فلسطينية

الدويري: لهذه الأسباب يصعد جيش الاحتلال قصفه وعملياته في غزة

الامن العام : وفاة شخص اثر تسرب غاز داخل مخبز

تفاصيل صفقة تبادل الاسرى المطروحة من الاحتلال للمقاومة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

عاجل

الجيش ينشر ملخصاً لجهود القوات المسلحة الإغاثية والإنسانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأربعاء، 20-12-2023 11:21 م

مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بشأن غزة للمرة الخامسة

1697642036542-1536x864


الوكيل الاخباري - أجل مجلس الأمن الدولي الجلسة التي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء؛ للتصويت على مشروع قرار بشأن غزة تقدمت به الإمارات العربية المتحدة إلى يوم غد الخميس.

اضافة اعلان


وهذه هي المرة الخامسة التي يُؤجل التصويت على مشروع القرار منذ يوم الاثنين الماضي.


وكان النص الأصلي يدعو لوقف عاجل ومستدام “للأعمال العدائية” للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في قطاع غزة، بشكل آمن ودون عوائق، غير أنه جرى تعديل كلمة “وقف” واستبدالها بكلمة “تعليق” كي يمرر القرار، ومع ذلك، طلبت بعض الدول الغربية من جديد، تعديل عبارة “تعليق” لتصبح “خفض” الأعمال العدائية”.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
117441111

صحيفة عبرية: زلزال سياسي سيضرب "إسرائيل" بعد حرب غزة

h2ZFyQfX7GERBBGpRr9refVi1k5W1i3oOoGsLLbj

الخارجية الأميركية: ملتزمون مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا بإقامة دولة فلسطينية

177414

الدويري: لهذه الأسباب يصعد جيش الاحتلال قصفه وعملياته في غزة

main_image658347dc50841

تفاصيل صفقة تبادل الاسرى المطروحة من الاحتلال للمقاومة

0074411

القسام: صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم - فيديو

ابو عبيدة

الناطق باسم القسام ابو عبيدة يصدر بيان هام

أخبار متعلقة
1702221539167 (1)

غوتيريش: الحرب على غزة عرّضت سلطة مجلس الأمن ومصداقيته لأضرار كبيرة

521746_1_1698745690

وزير خارجية سلطنة عُمان: استخدام الفيتو بمجلس الأمن إهانة مخزية للأعراف الإنسانية

thumbs_b_c_ad968045f7409f44d559ffea81df02d2

فيتو اميركي يفشل مشروع قرار لمجلس الامن يدعو لوقف اطلاق النار في غزة

uRyZTPMbWrB5oFGbXwX8mVaQOBnOkXiMhTEFx7dk

غوتيريش: كابوس إنساني اجتاح سكان غزة طوال الشهرين الماضيين

6360abee9f8f6

جامعة الدول العربية تؤيد مبادرة غوتيريش بشأن غزة

1701280815220

المالكي لدول العالم: احموا الشعب الفلسطيني