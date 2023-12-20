مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بشأن غزة للمرة الخامسة

الوكيل الاخباري - أجل مجلس الأمن الدولي الجلسة التي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء؛ للتصويت على مشروع قرار بشأن غزة تقدمت به الإمارات العربية المتحدة إلى يوم غد الخميس.

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وهذه هي المرة الخامسة التي يُؤجل التصويت على مشروع القرار منذ يوم الاثنين الماضي.



وكان النص الأصلي يدعو لوقف عاجل ومستدام “للأعمال العدائية” للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في قطاع غزة، بشكل آمن ودون عوائق، غير أنه جرى تعديل كلمة “وقف” واستبدالها بكلمة “تعليق” كي يمرر القرار، ومع ذلك، طلبت بعض الدول الغربية من جديد، تعديل عبارة “تعليق” لتصبح “خفض” الأعمال العدائية”.

