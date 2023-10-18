مدفيديف: الهجوم على المستشفى بغزة جريمة حرب تتحمل مسؤوليتها الولايات المتحدة

الوكيل الاخباري-

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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، يشكل جريمة حرب، والمسؤولية النهائية عنها تقع على عاتق الولايات المتحدة.وكتب مدفيديف على قناته في "تلغرام": "من الجلي أن الهجوم المروع على مستشفى (المعمداني) في قطاع غزة يشكل جريمة حرب. والمسؤولية النهائية عن ذلك تقع على عاتق أولئك الذين يكسبون الأموال وعدم اكتراث من الحروب في بلدان مختلفة وفي قارات مختلفة. والذين يوزعون بلا تفكير مبالغ ضخمة من المال لشراء الأسلحة، ويقومون بزيادة الإنتاج في مجمعهم الصناعي العسكري".وأضاف: "(هي) الولايات المتحدة الأمريكية التي تعلن كذبا مهمتها العالمية في حماية القيم الديمقراطية".