مستعمرون يشقون طريقا استيطانيا غرب سلفيت

الوكيل الاخباري-
شق مستعمرون، اليوم الأربعاء، طريقا استيطانيا، في بلدة قراوة بني حسان شمال غرب سلفيت.اضافة اعلان
وأفاد رئيس البلدة ابراهيم عاصي لـ"وفا
"، بأن جرافة تابعة للمستعمرين، تحت حماية جنود الاحتلال، شقت طريقا استيطانيا للربط بين البؤرة الاستعمارية "حفئات يائير"، ومنطقة "الرأس" شمال البلدة، بهدف الاستيلاء على أكثر من 3 آلاف دونم من أراضي بلدتي قراوة بني حسان ودير استيا شمال غرب سلفيت.
وأضاف، أن عشرات المستعمرين استهدفوا أصحاب الأراضي الذين حاولوا الوصول إلى منطقة التجريف، بالرصاص الحي، وأبعدوهم عن المنطقة.