مستعمرون يهاجمون فلسطينيين جنوب الخليل

الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون، مساء اليوم الأحد، رعاة ماشية ومواطنين فلسطينيين في قرى مسافر يطا، جنوب الخليل.



وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور، إن مستعمرين من مستعمرة "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب الخليل، هاجموا بحماية جنود الاحتلال، منازل عدد من عائلة الهذالين في قرية أم الخير، ومنعوهم من الخروج من منازلهم بقوة السلاح وهددوهم بالقتل.



وأضاف أن عددا من مستعمري مستعمرة "بني حيفر" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين من عائلة المهانية جنوب شرق بلدة بني نعيم، هاجموا رعاة الماشية في قرية البويب وهددوهم بالقتل

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