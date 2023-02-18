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السبت، 18-02-2023 03:24 م

مستوطنون يعتدون على فلسطيني غرب بيت لحم

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الوكيل الإخباري - اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على مواطن من قرية حوسان غرب بيت لحم، أثناء تواجده في أرضه الزراعية، وسط مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة عنوة على اراضي المواطنين الفلسطينيين.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين لمراسل وفا ، بأن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على شقيقه عوض ( 50 عاما)، أثناء استصلاحه أرضه، في منطقة "شعب خربان"، حيث تصدى لهم، دون أن يصاب .

يذكر أن عددا من مستوطني "بيتار عيليت" هاجموا يوم أمس المواطن الفلسطيني  ناصر سباتين، أثناء تواجده في أرضه، وأصابوه بجروح ورضوض، والحقوا أضرارا بمركبته، ليعد الاعتداء الثاني في أقل من 24 ساعة.

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وفا

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