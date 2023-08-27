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الأحد، 27-08-2023 04:08 م

مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون في تقوع شرق بيت لحم

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الوكيل الإخباري- اقتلع مستوطنون، اليوم الأحد، عشرات أشجار الزيتون ودمروا غرفة زراعية  في بلدة تقوع، شرق بيت لحم.  

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وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح لـ"وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين اقتلعت حوالي 40 شجرة زيتون في منطقة البرية شرق البلدة تعود بالمناصفة للمواطنين سمير محمود جبريل وسميح العمور، كما دمرت أبواب حظيرة لتربية الأغنام وغرفة زراعية وإسلاكا شائكة.


يذكر أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من هجماتهم الإرهابية على الفلسطينيين وممتلكاتهم في منطقة البرية، وقاموا بالاعتداء على الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم واقتلاع اشجارهم.


 




 

 


 

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