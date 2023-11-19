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الأحد، 19-11-2023 01:53 م

مطالب إسرائيلية برحيل نتنياهو الآن

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الوكيل الاخباري- أكدت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي ميراف ميخائيلي على ضرورة رحيل رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو من منصبه، معتبرة أن هناك "احتمالا واقعيا" لتحقيق ذلك حتى بدون الذهاب إلى الانتخابات.

وقالت ميخائيلي في حديث على موقع "واي نت لايف" إنها "لا تقترح الذهاب إلى الانتخابات" وأضافت: "أقول استخدموا الوسائل المتوفرة لدينا في القانون لتغيير الحكومة في ظل هذا الكنيست. أعلم أن الائتلاف (الحاكم) يعلم أن الشيء الصحيح هو استبدال نتنياهو الآن".

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وحسب ميخائيلي، فإن "احتمال أن تأتي حكومة أخرى في هذا الكنيست هو احتمال واقعي وجيد".

وحمل كثيرون في إسرائيل نتنياهو مسؤولية الفشل الأمني خلال أحداث 7 أكتوبر، وأظهر استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في أكتوبر، أن ثقة الإسرائيليين في الحكومة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما.

 

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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