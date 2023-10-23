نابلس: الاحتلال يستهدف مدرسة ويصيب معلما وطالبا بالرصاص

الوكيل الإخباري-
أصيب معلم وطالب، اليوم الإثنين، بالرصاص الحي، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة برقة شمال غرب نابلس.اضافة اعلان
وأفاد رئيس مجلس قروي برقة زياد أبو عمر لـ"وفا
"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه المعلمين والطلبة أثناء خروجهم من المدرسة، ما أدى إلى إصابة معلم بالرصاص الحي في الفخذ، وأحد الطلبة (14 عاما) باليد، وجرى نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج.
وأوضح أن مدخل البلدة الغربي على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وجنين، يشهد تواجدا لجيش الاحتلال ومجموعة من المستعمرين.