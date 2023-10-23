الإثنين 23-10-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يصدر قرارا بتعديل مؤقت فيما يخص الاعتقال الإداري

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 5087 شهيداً

20 شاحنة جديدة دخلت من مصر إلى غزة اليوم

إرادة ملكية بتعيين مشهور الرفاعي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

الاحتلال اعتقل 109 مقدسيين منذ بدء العدوان على غزة

هيئة الطاقة تتلقى 883 طلباً للحصول على تراخيص الشهر الماضي

حماس: المقاومة قوية وجاهزيتها عالية لمواجهة أي عدوان بري

فيديو- اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال الاسرائيلي لمحيط مستشفى القدس

الخارجية الفلسطينية تحذر من استغلال الاحتلال عدوانه على غزة للتوسع في الضفة

صحة غزة تطلق نداء عاجل للتبرع بالدم للمصابين

عاجل

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 5087 شهيداً

الإثنين، 23-10-2023 02:03 م

نابلس: الاحتلال يستهدف مدرسة ويصيب معلما وطالبا بالرصاص

01071364131238703483114383834248


الوكيل الإخباري- أصيب معلم وطالب، اليوم الإثنين، بالرصاص الحي، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة برقة شمال غرب نابلس.اضافة اعلان


وأفاد رئيس مجلس قروي برقة زياد أبو عمر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه المعلمين والطلبة أثناء خروجهم من المدرسة، ما أدى إلى إصابة معلم بالرصاص الحي في الفخذ، وأحد الطلبة (14 عاما) باليد، وجرى نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وأوضح أن مدخل البلدة الغربي على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وجنين، يشهد تواجدا لجيش الاحتلال ومجموعة من المستعمرين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
04102735364134808738287344335422

الاحتلال يصدر قرارا بتعديل مؤقت فيما يخص الاعتقال الإداري

lVtDN

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 5087 شهيداً

65363b287de35

20 شاحنة جديدة دخلت من مصر إلى غزة اليوم

ك

الاحتلال اعتقل 109 مقدسيين منذ بدء العدوان على غزة

202205270222102210

الصحة العالمية تدعو إلى ممر آمن ومستدام لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

ووو

حماس: المقاومة قوية وجاهزيتها عالية لمواجهة أي عدوان بري

أخبار متعلقة
احتلال 9

تعطيل الدراسة بمدارس برقة في نابلس جراء عدوان الاحتلال

احتلال 10

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

احتلال٢

الاحتلال يقتحم طولكرم ويشن حملة مداهمات في الضفة

احتلال8

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من نابلس

999

قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة وتعتقل شابا

ط

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الأثرية في نابلس