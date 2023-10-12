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الخميس، 12-10-2023 03:18 م

نداء عاجل من حماس.. انقذوا مليوني فلسطيني من القتل

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الوكيل الإخباري - وجهت حركة حماس، الخميس، ما وصفته بـ"النداء العاجل" للمؤسسات الإغاثية والصحية والخيرية، في الوقت الذي تتعرض فيه غزة لقصف متواصل من إسرائيل، ردا على عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذها مسلحون فلسطينيون صباح السبت.

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وقالت حركة حماس، في بيان: "ندعو جميع المؤسسات الإغاثية والصحية والخيرية في عالمنا العربي والإسلامي وفي الأسرة الدولية، إلى التدخل العاجل".


وأضافت أن هدف التدخل هو "إدخال كل ما يلزم من المواد الطبية والإغاثية والوقود، لإنقاذ أكثر من مليوني مواطن فلسطيني من القتل والتجويع الممنهج وتدمير البنى التحية بشكل كامل".


وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كشفت، الخميس، أن الوقود المتبقي في قطاع غزة المحاصر قد ينفد خلال ساعات قليلة. سكاي نيوز 


 




 

 


 

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