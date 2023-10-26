وسم الاجتياح البري يتصدر.. ونشطاء: الاحتلال أضعف من أن يواجه

الوكيل الإخباري - تصدر وسم #الاجتياح_البري منصات مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر ادعاء الاحتلال قيامه بالتوغل البري في قطاع غزة، فجر اليوم.
ونشر النشطاء من خلال الوسم، صوراً وفيديوهات تبيّن خوف وتردد العدو الغاشم من المواجهة البرية، موضحين أن جيش الاحتلال أضعف من أن يواجه بشكل مباشر.
ونشروا مقاطع للناطق باسم المقاومة أبو عبيدة، وهو يتوعد الاحتلال بالجحيم إذا حصل اجتياح بري.
وأشاروا إلى أن المواطنين في غزة جبارين لا تكسر إرادتهم أو ترهبهم جيوش واسلحة العدو مهما كثرت، وانهم باقون في ارضهم.
*مؤثر: رسالة أحد أطفال غزة للاحتلال.. شعبنا جبار وما بهاب الموت ومش خايفين من الاجتياح البري*#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/xuGEeffqfN— راجي الهمص - #فلسطين (@RajiHams) October 22, 2023
ويقولك عايزين يدخلوا بري...#الاجتياح_البري pic.twitter.com/muAFZBuH15— 💙إِبّنً أخِتٌ صًأُحٌبّ تٌوِيْتٌرٌ.𐇗𓂀 💙 (@Amir___Moon) October 16, 2023
في كل يوم يحاول الجيش البدء بعمليات الاجتياح البري و لكنه يفشل ثم يتم الاعلان عن تٲجيل الاجتياح البري لغزة الی اشعار آخر و تتكرر العملية و يتكرر الفشل بفضل الله تعالی و منته و الحمدلله تعالی !— Sayran D.Ghafuri (@SayranDlawar) October 26, 2023
يختبيء جيشهم المهزوز خلف القصف بالصواريخ و لايجرؤ علی مواجهة الرجال !!
بنتقموا مننا بالاولاد... معلش#وائل_الدحدوح#غزة#الاجتياح_البري#غزه_تقاوم@AJArabic @AJA_Egypt @AJEnglish pic.twitter.com/Ps6mL5D1nC— shaimaa sayed (@shaimaa_baydq) October 26, 2023
مافيش اضعف منكم الله يلعنكم ربنا يخلصنا منكم #الاجتياح_البرى https://t.co/2c3JECwDxv— Nagham Noureldeen (@nana4nm) October 26, 2023