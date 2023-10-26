الجمعة 27-10-2023
الوكيل الاخباري

إصابة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

الامن العام : نتعقب ناشري هذه الفيديوهات

لبنان: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة بنت جبيل الجنوبية

الأمن العام : تعاملنا مع عدد من مثيري الشغب في منطقة الرابية

الصفدي: إسرائيل بدأت للتو شن حرب برية على غزة

غزة: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

الحدود الجنوبية في لبنان تشهد تصعيداً خطيراً

الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

عاجل

الامن العام : نتعقب ناشري هذه الفيديوهات

الخميس، 26-10-2023 10:11 ص

وسم الاجتياح البري يتصدر.. ونشطاء: الاحتلال أضعف من أن يواجه

25525


الوكيل الإخباري - تصدر وسم #الاجتياح_البري منصات مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر ادعاء الاحتلال قيامه بالتوغل البري في قطاع غزة، فجر اليوم.

اضافة اعلان


ونشر النشطاء من خلال الوسم، صوراً وفيديوهات تبيّن خوف وتردد العدو الغاشم من المواجهة البرية، موضحين أن جيش الاحتلال أضعف من أن يواجه بشكل مباشر.


ونشروا مقاطع للناطق باسم المقاومة أبو عبيدة، وهو يتوعد الاحتلال بالجحيم إذا حصل اجتياح بري.


وأشاروا إلى أن المواطنين في غزة جبارين لا تكسر إرادتهم أو ترهبهم جيوش واسلحة العدو مهما كثرت، وانهم باقون في ارضهم. 

 

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
653c0e634236043e510af5a6

الأمم المتحدة: مطلعون على مجريات المفاوضات بشأن الأسرى لدى حماس

image_processing20231009-510415-ql8hws

إصابة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

1698427907-1219357182

كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

653c11c34c59b7406a17e7d4

لبنان: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة بنت جبيل الجنوبية

653c071a9a6f0

الصفدي: إسرائيل بدأت للتو شن حرب برية على غزة

375573_73_1698423473

الجيش الإسرائيلي ينفذ الآن هجوما ضخما غير مسبوق على قطاع غزة

أخبار متعلقة
5525

الشؤون الدولية: الضفة الغربية الهدف الثاني للاحتلال بعد غزة

652fc45ed60a7

اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترسل مساعدات من مستودعاتها في الأردن لمصر

كك

حفيدة الأسيرة المسنة لدى المقاومة تكشف معلومات جديدة

65231c444c59b701e1110592

مسؤول في المقاومة الفلسطينية يكشف مفاجأة عن الأسرى الإسرائيليين

6521a05d423604741d7ea950

الاعلام العبري: قائد كبير في الجيش الإسرائيلي أسير لدى الفصائل الفلسطينية في غزة

652310256ae4e

كتائب القسام تعلن أسر مجموعة جديدة كبيرة من الأسرى العسكريين الإسرائيليين