وسم الاجتياح البري يتصدر.. ونشطاء: الاحتلال أضعف من أن يواجه

الوكيل الإخباري - تصدر وسم #الاجتياح_البري منصات مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر ادعاء الاحتلال قيامه بالتوغل البري في قطاع غزة، فجر اليوم.

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ونشر النشطاء من خلال الوسم، صوراً وفيديوهات تبيّن خوف وتردد العدو الغاشم من المواجهة البرية، موضحين أن جيش الاحتلال أضعف من أن يواجه بشكل مباشر.



ونشروا مقاطع للناطق باسم المقاومة أبو عبيدة، وهو يتوعد الاحتلال بالجحيم إذا حصل اجتياح بري.



وأشاروا إلى أن المواطنين في غزة جبارين لا تكسر إرادتهم أو ترهبهم جيوش واسلحة العدو مهما كثرت، وانهم باقون في ارضهم.