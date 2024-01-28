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صحيفة أمريكية تكشف أوضاع شبكة أنفاق حماس بقطاع غزة

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الأحد، 28-01-2024 09:29 ص

صحيفة أمريكية تكشف أوضاع شبكة أنفاق حماس بقطاع غزة

ككككك


الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين لم تسمهم إن نحو 80% من أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال سليمة بعد أسابيع من محاولات إسرائيل تدميرها.

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وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه فوجئ بطول وعمق ونوعية شبكة الأنفاق تحت غزة وذلك بعد بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


ومؤخرا أورد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلا عن جيش الاحتلال، تفاصيل كثيرة عن هذه الأنفاق قائلا إنها تؤكد سبب اعتبارها من قبل الجيش الإسرائيلي تهديدا كبيرا له في قطاع غزة حتى قبل بدء الحرب الحالية.


 




 

 


 

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