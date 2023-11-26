يديعوت أحرونوت: المرحلة الثالثة من صفقة الأسرى ستشمل الإفراج عن أميركيين

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين- أنه يتوقع أن تشمل المرحلة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى اليوم الإفراج عن أميركيين.

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ومساء أمس السبت ، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و7 أسرى من حملة الجنسيات الأجنبية، من المحتجزين في قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".



وقالت "القسام" في بيان: "في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و 7 من حملة الجنسيات الأجنبية (تايلاند)".





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