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الجمعة، 22-12-2023 02:42 م

10 آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

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الوكيل الإخباري - أدى 10 آلاف مواطن مقدسي صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف بالمدينة المحتلة، وذلك رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه المواطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن قوات الاحتلال منعت المصلين من هم دون الـ 70 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى، ما تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول، مشيرة إلى أن 10 آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال القمعية في محيطة الأقصى والبلدة القديمة.

 

بترا

 




 

 


 

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