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الخميس، 12-10-2023 02:23 م

151 شهيداً منذ فجر اليوم السادس للعدوان الاسرائيلي على غزة

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الوكيل الإخباري- تواصل طائرات الاحتلال الحربية منذ ساعات، قصف المنطقة الشمالية الغربية من مدينة غزة بعشرات أطنان المتفجرات، وهناك دمار مهول في المكان، واستُشهد 151 فلسطينياً منذ فجر اليوم السادس من العدوان.

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وأفاد مراسل "وفا" ، باستمرار القصف العنيف منذ ساعات من طائرات الاحتلال الحربية، التي تطلق عشرات الصواريخ والقنابل على منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة، وألحقت دماراً كبيراً.


كما تتعرض المناطق الحدودية على طول منطقة شمال قطاع غزة، خصوصاً شمال غرب بلدة بيت لاهيا، لقصف عنيف وتتصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء المنطقة.


 




 

 


 

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