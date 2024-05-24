الجمعة 24-05-2024
الوكيل الاخباري
 

استدراج وقنص جنود الاحتلال .. القسام تنفذ عمليات كبيرة الجمعة

احذرها .. 5 علامات تكشف فساد الدجاج

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اصابة 8 جنود في معارك غزة خلال 24 ساعة

إنطلاق الفائقة الدولية (GKS Auto) - الوكيل الجديد و الحصري لعلامة MG Motor في الأردن

الدفاع المدني يتعامل مع 1412 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

صفارات الإنذار تدوي اليوم للمرة الثانية في الجليل الأعلى

ارتفاع أسعار الذهب اليوم عالمياً

القسام: استهدفنا 5 دبابات للاحتلال في جباليا ورفح

مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في انفجار بالهند

الجمعة، 24-05-2024 02:39 م

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

168845947


الوكيل الإخباري- أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

اضافة اعلان


وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.


وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى صلاة الجمعة في طريق المجاهدين، بالقرب من باب الأسباط.


ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، وتمنع أحيانًا الفلسطينيين من القدس المحتلة أو الفلسطينيين من أراضي الـ48 من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة.

 

وفا



 




 

 


 

إقرأ ايضا
lvl220240523012930809

استدراج وقنص جنود الاحتلال .. القسام تنفذ عمليات كبيرة الجمعة

peEfv34TrZPNDxrM2pGkguxyX8dNLMMnriols72q

الاحتلال يعلن اصابة 8 جنود في معارك غزة خلال 24 ساعة

١

صفارات الإنذار تدوي اليوم للمرة الثانية في الجليل الأعلى

القسام٢

القسام: استهدفنا 5 دبابات للاحتلال في جباليا ورفح

ههه

وزير الخارجية الإسباني: لن يمنعنا أحد من الاعتراف بفلسطين

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يعلن انتشال جثث 3 أسرى بغزة

أخبار متعلقة
اقتحام الأقصى.jpg-5e2190ef-d3ef-4ace-9cca-f678f4a28271

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

القدس

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

اقتحام الأقصى.jpg-117b73c0-95fc-4438-8f77-ef2bd3fb8b87.jpg-aa223108-76a2-41d5-80ce-4679807db312

مئات المستعمرين يقتحمون الأقصى ويرفعون علم الاحتلال في باحاته

اقتحام-الاقصى.jpg-471d9832-cb71-436f-bbf0-cd0f0d30cb7e-780x470

مستعمرون يقتحمون "الأقصى"

ZtiJJSJGKmVPkXSrp07p

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

1003

الاحتلال يعتقل فتاة ويشدد اجراءاته العسكرية في البلدة القديمة من القدس