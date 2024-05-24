40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

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وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.



وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى صلاة الجمعة في طريق المجاهدين، بالقرب من باب الأسباط.



ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، وتمنع أحيانًا الفلسطينيين من القدس المحتلة أو الفلسطينيين من أراضي الـ48 من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وفا





