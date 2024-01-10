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الأربعاء، 10-01-2024 10:42 ص

96 يوماً على العدوان .. الاحتلال يستمر في ارتكاب جرائم إبادة في غزة

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الوكيل الإخباري- استشهد عشرات الفلسطينيين ، وأُصيب آخرون، في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في اليوم السادس والتسعين للعدوان على غزة.

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وأفاد مراسل "وفا" ، باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية المتمركزة على الطريق الساحلي في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.


واستشهد 15 فلسطينيا واصيب العشرات جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية بصاروخ منزلاً مأهولا يعود لعائلة نوفل غرب مدينة رفح جنوب القطاع، نقل غالبيتهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة.


وقصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلاً في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.


وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل عنيف ومكثف المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، وارتقى عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من النازحين من مدينة غزة، وشمال القطاع.


كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد عشرين فلسطينيا على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.


واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة عسلية في بلدة جباليا شمال القطاع.

 

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية عشرات القذائف الصاروخية صوب منازل المواطنين في منطقة الواحة والسودانية وأطراف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وقبالة بحر وسط وجنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى.


وبلغت حصيلة الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي وسط قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية 58 شهيدا، وعشرات الجرحى.


ويتواصل العدوان الإسرائيلي الجوي والبري والبحري على القطاع، مخلِّفا مزيداً من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين ودمار كبير في المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات والبنية التحتية.


 




 

 


 

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