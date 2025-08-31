الأحد 2025-08-31 08:49 م
 

رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعد قادة حماس في الخارج

أرشيفية
 
الأحد، 31-08-2025 08:35 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الأركان إيال زامير اليوم الأحد، أنه على الرغم من أن معظم قيادة حماس تقيم في الخارج إلا أن الجيش الإسرائيلي سيصل إليها أيضا.

وقال زامير في تقييمه الوضع بمقر قيادة المنطقة الشمالية: "جيش الدفاع يعمل بشكل هجومي، ومن خلال أخذ زمام المبادرة وبتفوق عملياتي في جميع الساحات وفي كل وقت. نحن نفاجئ، ونبادر ونصل إلى كل هدف لضمان أمن مواطني إسرائيل".

وأضاف: "في قطاع غزة، هاجمنا أمس أحد أبرز قادة حماس، المدعو أبو عبيدة. إن القادم أعظم ومعظم قادة حماس الذين يجلسون في الخارج، سنصل إليهم أيضا".

 
 
ا

ل

لا

ل

