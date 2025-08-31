رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعد قادة حماس في الخارج

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الأركان إيال زامير اليوم الأحد، أنه على الرغم من أن معظم قيادة حماس تقيم في الخارج إلا أن الجيش الإسرائيلي سيصل إليها أيضا.



وقال زامير في تقييمه الوضع بمقر قيادة المنطقة الشمالية: "جيش الدفاع يعمل بشكل هجومي، ومن خلال أخذ زمام المبادرة وبتفوق عملياتي في جميع الساحات وفي كل وقت. نحن نفاجئ، ونبادر ونصل إلى كل هدف لضمان أمن مواطني إسرائيل".



اضافة اعلان