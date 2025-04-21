لابيد يحذر من كارثة.. واغتيالات سياسية داخلية

وقال خلال تصريحات، اليوم الأحد، إن بار "كان يجب أن يستقيل منذ السابع من أكتوبر 2023 بسبب إخفاقاته"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل.
كما أضاف أنه "وفقًا لمعلومات استخباراتية، نحن مقبلون على كارثة، وهذه المرة ستكون من الداخل".
كذلك حذّر أن هناك تهديدات متزايدة باحتمال وقوع اغتيالات سياسية داخلية، مردفًا أن بار على رأس من يتلقى التهديدات.
وتابع بالقول إن "الجهات التي تدير الحكم منذ 7 أكتوبر هي المسؤولة عن التحريض الذي يغذّي أجواء العنف".
فيما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "إسكات وزراء حكومته"، مؤكدًا ضرورة منح جهاز الشاباك "القوة والصلاحية الكاملة للتعامل مع هذه التحديات".
وأضاف أن الكارثة المقبلة "لن تكون نتيجة تهديدات خارجية فقط، بل أيضًا نتيجة التحريض الداخلي".
كما أكّد أنه "لن نتمكن من التعامل مع التهديدات الخارجية وداخلنا ممزق".
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