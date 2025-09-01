الإثنين 2025-09-01 06:24 ص
 

نيويورك تايمز: الولايات المتحدة توسع قيود التأشيرات للفلسطينيين

البيت الأبيض
البيت الأبيض
 
الإثنين، 01-09-2025 05:20 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأحد أن الولايات المتحدة علقت الموافقة على التأشيرات لجميع من يحملون جواز سفر فلسطيني تقريبا.اضافة اعلان


وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين لم تفصح عن هوياتهم، أن القيود تتجاوز ما أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق على القادمين من غزة، إذ ستمنع الفلسطينيين من السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض تلقي العلاج الطبي والالتحاق بالجامعات ورحلات العمل.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية قبل أسبوعين أنها ستوقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة لحين إجراء مراجعة "شاملة ودقيقة"، وهي خطوة نددت بها جماعات مؤيدة للفلسطينيين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر، آسفة، لفصل التيار الكهربائي في الطفيلة اليوم الاثنين من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 2:00 ظهرًا.

أخبار محلية فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء

تصاعد دخان خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة

فلسطين شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين على سطح منزل بمخيم الشاطئ

الجامعة الأردنية

وظائف اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

وظائف

وظائف بالأسماء.. أردنيون مدعوون للامتحان التنافسي

أرشيفية

عربي ودولي سيارة تصطدم بالقنصلية الروسية في سيدني

البيت الأبيض

فلسطين نيويورك تايمز: الولايات المتحدة توسع قيود التأشيرات للفلسطينيين

ل

طب وصحة الحليب كامل الدسم.. متى يشكل خطرا على الكبد؟

ل

فلسطين الضغوط تتزايد على نتنياهو لبحث صفقة تبادل قبل دخول غزة



 
 





الأكثر مشاهدة