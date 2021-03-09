ارتفاع خطير بعدد اصابات كورونا ومواطنون لـ برنامج الوكيل : الوضع مقلق

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مواطنون عبر برنامج الوكيل انهم يشعرون بحالة من الانزعاج لعدم التزام البعض بوسائل الوقاية اضافة الى استهتار البعض الاخر بتطبيق أوامر الدفاع .

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وقال مواطنون انهم يشعرون بحالة من التوتر والخوف لارتفاع عدد اصابات كورونا بشكل كبير وخاصة في العاصمة عمان والتي تسجل بشكل يومي رقما قياسيا بعدد اصابات كورونا حيث سجلت امس 3929 اصابة بكورونا .

الى ذلك طالب مواطنون الجهات الصحية بضرورة الاسراع في تطعيم اكبر عدد ممكن بمطاعيم كورونا للحد من انتشار الفيروس مؤكدين ان الوضع الوبائي وصل الى مرحلة حرجة .

وحول التوصيات والدراسات الحكومية لفرض المزيد من الحظر الشامل قال مواطنون ان الحظر الشامل ليس هو الحل الانسب في المرحلة الحالية .



