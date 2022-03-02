الأربعاء 02-03-2022
الوكيل الاخباري

عدسة الوكيل ترصد فرحة الأردنيين العائدين من أوكرانيا إلى الأردن - صور

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

طائرة اجلاء الأردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا تصل عمّان

مصدر: رئيس الوزراء يعاود العمل وجاهيا الاسبوع القادم

منتدى الاستراتيجيات: الدين العام في الأردن مرتفع

الملك يزور معان ويوجه وزارة السياحة

الأمم المتحدة : 836 ألف لاجئ أوكراني

المالية: صرف راتب آذار الحالي في الموعد المعتاد دون تقديم بسبب رمضان

طرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن من الشعير

السفير الأردني في رومانيا: اقلاع طائرة إجلاء الأردنيين الثانية عصر اليوم

الأربعاء، 02-03-2022 09:57 ص

قرابة 120 أردنياً يعودون من أوكرانيا على متن طائرتي الإجلاء اليوم

201112191619RN683


الوكيل الإخباري - قال مدير العمليات والناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول، إن طائرة اجلاء الأردنيين القادمين من أوكرانيا الأولى سوف تصل عمّان ظهر اليوم الأربعاء، وعلى متنها 60 مواطناً أردنياً مع عائلاتهم، والطائرة الثانية تحمل ذات العدد، ومن المقرر أن تصل مساء اليوم.

اضافة اعلان


وأكد أبو الفول، خلال "برنامج الوكيل على أثير راديو هلا" أن خلية الأزمة في الوزارة وبالتنسيق مع سفارات المملكة في الدول مستمرة بعملها لتقديم الرعاية والعناية لكل الأردنيين.


وأشار إلى أن عدد الأردنيين الذين عبروا الحدود إلى دول جوار أوكرانيا بلغ 537 مواطناً مع عائلاتهم، موضحاً أن بعضهم لا يرغب بالعودة ومنهم من يرغب بالبقاء أو الذهاب لدول اخرى.


وأكد أبو الفول إلى أنه بمجرد وصول الأردنيين إلى المعابر التي أعلن عنها يتم استقبالهم من قبل الكوادر وتقديم الإسناد والدعم، منوهاً إلى أن الوزارة تعمل من خلال خلية أزمة بشكل مؤسسي.

 

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه بإرسال طائرتان عسكريتان إلى رومانيا لإجلاء المواطنين الأردنيين الذين عبروا الحدود إليها قادمين من أوكرانيا إثر ازدياد حدة التوتر والأعمال العسكرية هناك.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
225

الضمان يوضح حول خدمة تأمين الأمومة الاستباقية

شرطي سير

خلال 4 أيام .. 12 حالة وفاة و13 إصابة بسبب حوادث السير

لب

سائقو التطبيقات الذكية يشكون تغول الشركات.. والنقل البري ترد

وزارة الخارجية

الخارجية: إجلاء 100 أردني من أوكرانيا لغاية الآن

الدوريات الخارجية 2

تعطل مركبة يؤدي لتوقف شبه كامل للسير بعد جسر سلحوب - صور

كورونا الوكيل

كيف نفرق بين الانفلونزا وكورونا ؟ عضو الأوبئة البكري يجيب

أخبار متعلقة
لب

سائقو التطبيقات الذكية يشكون تغول الشركات.. والنقل البري ترد

وزارة الخارجية

الخارجية: إجلاء 100 أردني من أوكرانيا لغاية الآن

220221514110207715518

الشاعر: انخفاض أسعار العُمرة 70 ديناراً بعد إلغاء فحص كورونا

0L5A0330

النقل البري: لا تعديل على اجور النقل العام في 2022

d9959164-592d-4391-85f6-e399c986f031

الضمان يوضح حول بيع الراتب التقاعدي

2202210131616883754624

الضمان: تأمين صحي الضمان أمام رئاسة الوزراء وفي المراحل الاخيرة