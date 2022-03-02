قرابة 120 أردنياً يعودون من أوكرانيا على متن طائرتي الإجلاء اليوم

الوكيل الإخباري - قال مدير العمليات والناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول، إن طائرة اجلاء الأردنيين القادمين من أوكرانيا الأولى سوف تصل عمّان ظهر اليوم الأربعاء، وعلى متنها 60 مواطناً أردنياً مع عائلاتهم، والطائرة الثانية تحمل ذات العدد، ومن المقرر أن تصل مساء اليوم.

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وأكد أبو الفول، خلال "برنامج الوكيل على أثير راديو هلا" أن خلية الأزمة في الوزارة وبالتنسيق مع سفارات المملكة في الدول مستمرة بعملها لتقديم الرعاية والعناية لكل الأردنيين.



وأشار إلى أن عدد الأردنيين الذين عبروا الحدود إلى دول جوار أوكرانيا بلغ 537 مواطناً مع عائلاتهم، موضحاً أن بعضهم لا يرغب بالعودة ومنهم من يرغب بالبقاء أو الذهاب لدول اخرى.



وأكد أبو الفول إلى أنه بمجرد وصول الأردنيين إلى المعابر التي أعلن عنها يتم استقبالهم من قبل الكوادر وتقديم الإسناد والدعم، منوهاً إلى أن الوزارة تعمل من خلال خلية أزمة بشكل مؤسسي.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه بإرسال طائرتان عسكريتان إلى رومانيا لإجلاء المواطنين الأردنيين الذين عبروا الحدود إليها قادمين من أوكرانيا إثر ازدياد حدة التوتر والأعمال العسكرية هناك.

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