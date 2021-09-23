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الخميس، 23-09-2021 10:39 ص

التربية لـ برنامج الوكيل : معلمون مناوبون لمراقبة طلبة المدارس

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الوكيل الإخباري - أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، أحمد المساعفة أن الوزارة تعمل على نظام مراقبة الطلبة من خلال كاميرات خاصة .

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وأكد المساعفة الخميس لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن هنالك معلمين مناوبين منذ بدء دوام الطلبة من أجل متابعة دخول وخروج طلبة المدارس.

 

وبين أنه في حال ورود شكوى بشأن عدم التحاق أحد الطلاب بزملائه في الغرفة الصفية ، فإنه يتم متابعة الشكوى والوقوف على حيثياتها .

 

جاء ذلك ردا على شكوى مواطنة تفيد بوجود طالبة مدرسة خارج أسوار المدرسة تبكي ، مشددة على أهمية الوقوف على هذا الأمر حفاظا على سلامة الطلبة .

 

 

 

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