الدفاع المدني يدعو عبر برنامج الوكيل إلى أخذ الحيطة والحذر عند استخدام وسائل التدفئة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال رئيس شعبة العمليات في الدفاع المدني المقدم احمد الزيادات إن الحريق الذي وقع فجر اليوم في مجمع رغدان تم السيطرة عليه ومنع امتداده ولم ينتج عنه أي إصابات مضيفا أن السبب هو سوء في تمديدات الكهرباء.

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ودعا الزيادات اليوم الأحد عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر عند استخدام وسائل التدفئة خلال فصل الشتاء.



و بشأن حريق المطعم يوم أمس السبت أضاف أن الحريق كان سريعا بسبب تسرب الغاز مما أدى إلى محاصرتهم ومن ثم وفاتهم.



