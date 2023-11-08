الصليب الأحمر يوضح عبر برنامج الوكيل تفاصيل استهداف قافلة مساعدات في غزة

الوكيل الإخباري - أوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة هشام مهنا، تفاصيل استهداف قافلة مساعدات يوم أمس، تتكون من 5 شاحنات تابعة لها، من قبل الاحتلال، وهي في طريقها إلى مستشفيات غزة، مبيناً أنه وخلال عبور القافلة في منطقة تل الهوا تعرضت للقصف على بعد 200 متر عن مستشفى القدس.

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وقال مهنا، عبر راديو هلا خلال برنامج الوكيل، إنه تم تغيير اتجاه القافلة لتذهب إلى مجمع الشفاء الطبي، وتم تسليم المستشفى 4 شاحنات، بعد أن تضررت الشاحنة الخامسة وبقيت في مكانها بما تحمله من مساعدات .



وأضاف أنه عند العودة تم نقل عدد من المصابين بنفس القافلة إلى معبر رفح البري، وهم الآن يتلقون العلاج في مصر.



ورحب مهنا بجهود إدخال الشاحنات لغزة لإنها مُنقذ لحياة آلاف المواطنين، خاصة مع بدء برودة الأجواء، وفي ظل عدم توفر المبيت للنازحين، مضيفاً أن نصف سكان غزة نزحوا إلى الجنوب مشياً على الاقدام، منهم كبار وصغار وأطفال، وليس معهم أي أمل بأن تنتهي رحلتهم بسلام.



وعن نوعية المساعدات التي تُقدم للمستشفيات، بيّن أنها تتركز على المستهلكات الطبية والأدوية المتخصصة، وأدوات الجراحة، وادوية لعلاج الحروق.



وقال إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد على ضرورة تدفق المساعدات عبر معبر رفح، مع الحفاظ على أمن وسلامة الفرق الاغاثية، والتي تعمل إيصال هذه المساعدات في مختلف أنحاء القطاع، لأن هناك مئات الالاف من النازحين لا يجدون زجاجة ماء أو رغيف خبز أو دواء.



وحول نقل جرحى من غزة إلى مصر، قال إن الأمر بهذا الشأن أصبح أكثر تعقيداً بعد أن تعرضت القافلة أمس للقصف، وباتت سلامة الفرق الاغاثية غير مؤكدة، مضيفاً أنه اذا تكرر القصف سوف تُجبر اللجنة على تقليص الخدمات التي تقدمها، ومؤكداً أن دور اللجنة مرافقة الجرحى فقط للوصول إلى رفح فقط.

