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تدهور مركبة شحن داخل نفق الملتقى في عمان - فيديو

الإثنين، 20-09-2021 07:33 ص

تدهور مركبة شحن داخل نفق الملتقى في عمان - فيديو

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الوكيل الإخباري - أكد الملازم أول محمد الدروبي ضابط عمليات إدارة السير أن حادث سير وقع صباح اليوم الاثنين داخل نفق الملتقى باتجاه الثامن بالعاصمة عمان  .

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وفي التفاصيل فقد كشف الدروبي ، لـ"برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن الحادث نتيجة لانقلاب مركبة شحن محملة بالرمل ما أدى إلى إغلاق مدخل النفق .

 

وبين خلال معرض حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، أن الأجهزة الأمنية تتواجد في مكان الحادث للسيطرة عليه ، والعمل على تحويل حركة السير لإعادة انسيابية الحركة المرورية.

 

ودعا الدروبي السائقين بتوخي الحيطة والحذر عند القيادة تحسبا من حوادث السير .

 

 

 

 

 




 

 


 

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