توضيحات هامة للوكيل حول مشاكل تعترض المواطنين عند شراء قطع السيارات المستعملة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال نقيب اصحاب المهن الميكانيكية المهندس جميل ابو رحمة لبرنامج الوكيل رداً على شكوى من احد المواطنين حول عدم وجود رقابة على محال بيع قطع غيار السيارات المستعملة ان هناك فوضى في سوق العمل ويتم العمل على ضبط هذه الفوضى .

اضافة اعلان



واضاف ان اي مواطن يشتري محرك يتم اعتماد كفالة بمدة 3 ايام بدل الكسر وشهر بدل صرف زيت من المحرك و يتم صرف بدل قطع اذا تعرض لهذه الاعطال خلال مدة الكفالة وهذا عُرف بين اصحاب محال قطع الغيار وبين المواطنين .

وقال ابو رحمة ان تجار بيع القطع يقومون باستيراد القطع على اساس انها مستعملة مع عدم معرفة صلاحية هذه القطع .

ووعد ابو رحمة عبر برنامج الوكيل انه سيتم العمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة خلال اقل من شهر على وضع تعليمات واضحة في هذا الصدد .

من جانبه قال طارق الطباع نقيب النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها ان معظم تجار قطع غيار السيارات لديهم التزام وقلة هم من غير الملتزمين وطالب بوجود مواصفات دولية يتم اعتمادها من قبل المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك .

واضاف الطباع ان قطع غيار السيارات المستعملة لا يوجد عليها رقابة فعلية من قبل الجهات الحكومية كونها بضاعة مستعملة .



