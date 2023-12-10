فيديو - مدير مستقلة حقوق الإنسان في غزة: لم أرصد في حياتي ظروفاً كالتي تمر الآن

الوكيل الاخباري - رصد

قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة جميل سرحان إنه لم يرصد في حياته ظروفاً كالتي تمر الآن في قطاع غزة وتحديداً في رفح وخان يونس.

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وأضاف سرحان خلال اتصال هاتفي من رفح عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد أن مئات العائلات متواجدين الآن في رفح بلا مأوى وطعام وماء ولا خيام ".



وتابع "لم يمر علي يوم أجهش بالبكاء كالليلة الماضية وذلك بعد أن خرجت الساعة الواحدة فجراً أنظر على الأهالي وهم يناشدون وسط البرد الشديد وينام أطفالهم بالعراء" .



وأكد أن النزوح الداخلي في القطاع يصل إلى أعلى مستوى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.



ولفت أنه يوجد عائلات تباد بالكامل ويصل عدد الشهداء إلى أكثر من 50 شخص من عائلة واحدة جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.



وبشأن عدد من الرجال الذين أسرهم جيش الاحتلال في غزة وتحديداً بمنطقة مشروع بيت لاهيا جنوب قطاع غزة، أكد أن جميعهم مدنيين كانوا متواجدين في منازلهم لعدم تمكنهم من النزوح .



وأشار إلى أن جيش الاحتلال نقل المواطنين الفلسطينيين الذين أسرهم بغزة إلى غرب شمال القطاع منوهاً أن عدد منهم تركهم جيش الاحتلال في نفس المنطقة وغادر.



وتابع" سمعت إفادات من الغزيين الذي تركهم جيش الاحتلال بأنهم تعرضوا للتعذيب والتحقير وذلك يدل على حقد وكراهية تجاه العرب".



ودعا العالم بالمطالبة المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .