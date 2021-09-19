رئيس جامعة آل البيت : إجراءات احترازية بداية العام الدراسي

الوكيل الإخباري - أوضح رئيس جامعة ال البيت الاستاذ الدكتور هــاني الضمور ، أن الجامعة مستعدة لاستقبال طلبة الجامعة لتلقي التعليم الوجاهي .

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ولفت الضمور الأحد في معرض حديثه لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أنه سيتم اعتماد البروتوكول الصحي في الجامعة بشأن فيروس كورونا.

وبين للإعلامي محمد الوكيل ، أن هنالك سيكون برامج في الجامعة شأنها التشجيع على تلقي اللقاح .

وأكد الضمور على أهمية تطبيق سند لطلبة الجامعة والكوادر العاملة في الجامعة للتأكد من تلقي اللقاح ، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

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