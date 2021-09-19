الأحد 19-09-2021
الوكيل الاخباري

رئيس جامعة آل البيت : إجراءات احترازية بداية العام الدراسي

دودين: مطار الملكة علياء يدر 54% من وارداته إلى خزينة الدولة

تفاصيل مؤثرة يرويها والد الأسير أيهم كممجي أحد أبطال نفق الحرية

جنين تتصدر تويتر إثر اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات

البكري لـ برنامج الوكيل : غالبية وفيات كورونا بالمملكة لغير متلقي اللقاح

وفد أمني عراقي رفيع المستوى يصل المملكة

ضبط مركبة تسير بسرعة 208 على الطريق الصحراوي

شركس لـ برنامج الوكيل : هنالك وفيات كورونا لحوامل لم يتلقين اللقاح

اليرموك: تفعيل الأنشطة اللامنهجية بالتزامن مع عودة التعليم الوجاهي

ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة بالأردن

الأحد، 19-09-2021 09:45 ص

رئيس جامعة آل البيت : إجراءات احترازية بداية العام الدراسي

f6597f8c-e35a-4d42-a1d1-8be90848a56c


الوكيل الإخباري - أوضح رئيس جامعة ال البيت الاستاذ الدكتور هــاني الضمور ، أن الجامعة مستعدة لاستقبال طلبة الجامعة لتلقي التعليم الوجاهي .

اضافة اعلان

 

ولفت الضمور الأحد في معرض حديثه لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أنه سيتم اعتماد البروتوكول الصحي في الجامعة بشأن فيروس كورونا.

 

وبين للإعلامي محمد الوكيل ، أن هنالك سيكون برامج في الجامعة شأنها التشجيع على تلقي اللقاح .

 

وأكد الضمور على أهمية تطبيق سند لطلبة الجامعة والكوادر العاملة في الجامعة للتأكد من تلقي اللقاح ، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202118105430573487495

دودين: مطار الملكة علياء يدر 54% من وارداته إلى خزينة الدولة

main_image6146d69974416

وفد أمني عراقي رفيع المستوى يصل المملكة

e7331ea6-cc27-4a79-bb9d-368cfc95e1ad

ضبط مركبة تسير بسرعة 208 على الطريق الصحراوي

main_image6146d3a3b2a59

اليرموك: تفعيل الأنشطة اللامنهجية بالتزامن مع عودة التعليم الوجاهي

image

ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة بالأردن

حدود المدورية

مناشدة بفتح معبري المدورة والدرة أمام حركة الشحن مع السعودية

أخبار متعلقة
وزارة الصحة 2)

الصحة تحذر من تراجع الوضع الوبائي في المملكة

وزارة الصحة

إعطاء نحو 247 ألف جرعة لقاح بالأردن خلال أسبوع

لقاح 2

الحكومة: 192 ألف شخص فوق 60 عاما لم يتلقوا لقاح كورونا

الصحة

إعطاء 50 ألف جرعة خلال يوم في الأردن

8202119174319459317597

الصحة تأمل بإعطاء نصف مليون مطعوم الأسبوع المقبل

3202116224748247857335

مركز تطعيم العلوم التطبيقية يستقبل مراجعيه حتى نهاية الشهر الحالي