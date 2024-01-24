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الأربعاء، 24-01-2024 09:55 ص

عريقات لـ الوكيل: ما حدث في المجتمع الاسرائيلي وصف بـ "كارثة جنوب غزة"

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الوكيل الاخباري - رصد 
قال الخبير والمحلل العسكري اللواء الركن المتقاعد واصف عريقات إن المدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة تناقلوا اخبار العملية التي أودت بـ 21 جندي إسرائيلي في غزة وسميت "كارثة جنوب قطاع غزة". 

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وأضاف عريقات خلال اتصال هاتفي من رام الله عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية انتقدت جيش الاحتلال بشأن اخفائه الإخفاقات والهزائم التي يتعرض لها بقطاع غزة.

وأكد أنه لأول مرة يتعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي وقادته لاتهام بأنهم يدمرون الروح المعنوية للجبهة الداخلية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن القادة الإسرائيليين يتم توجيههم الآن من قبل صحفيين وإعلاميين بما يصرحون.

ولفت أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تضغط كل يوم على نتنياهو للمطالبة باستقالته، مؤكداً أن الجانب الأمريكي أصبح ينتقد إسرائيل بعد تشويه صورته أمام العالم .


وأوضح أن خان يونس أصبحت هدفاً استراتيجياً لجيش الاحتلال، لافتا أن الجنود ما زالوا متحصنين داخل الدبابات أو خلف جدران متحصنة أقاموها بروح مهزومة وكفاءة قتالية معدومة . 


ونوه أن ما يحدث في غزة هو نتاج لبسالة وشجاعة المقاومة الفلسطينية وصمود أهالي قطاع غزة بعد مرور 110 أيام على بدء العدوان الإسرائيلي ووجود 120 ألف جندي إسرائيلي.


وحول محور فيلادلفيا أكد أن المقاومة تتصدى لجيش الاحتلال في كل المحاور، منوهاً أن جيش الاحتلال حاول التقدم إلى المحور ولكن المقاومة قامت بمحاربته وإيقاع القتلى في صفوفه.

وختم أنه في حال انسحب جيش الاحتلال من قطاع غزة ستكون هزيمة وإذا بقوا كما هم دون تحقيق أهدافهم سيتورطون أكثر بمستنقع الحرب.


 




 

 


 

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