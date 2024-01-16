الطاهر لـ الوكيل: سحب وحدة المستعربين من غزة ونقلها للضفة يدل على تصاعد التوترات

الوكيل الاخباري - رصد

قال الباحث في المركز العربي للأبحاث الأستاذ مُعين الطاهر إن سحب جيش الاحتلال وحدة المستعربين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية يدل على تصاعد التوترات في الضفة بشكل خطير.

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وأضاف الطاهر خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن وحدة المستعربين تابعة لجيش الاحتلال وتتحدث اللغة العربية ولا ترتدي اللباس العسكري وتقوم بتنفيذ عمليات خاصة واغتيالات.



وأكد أنه يوجد الآن في قطاع غزة 3 فرق عسكرية إسرائيلية مكونة من 12 لواء، لافتا أن انسحاب قوات جولاني من القطاع جاء نتيجة خسائر جيش الاحتلال.



وأشار الطاهر إلى أن القادة العسكريين الإسرائيليين يدعون أنهم سيطروا على شمال غزة وأنهم قاربوا على الانتهاء من المرحلة الثانية وسيتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة .



وأكد أن المرحلة الثالثة التي تطالب بها أمريكا تهدف لانتشار الجيش الإسرائيلي لنقاط محددة واستهداف نقاط معينة من خلال تخفيض استخدام أسلحة الجو واستبدالها بالطائرات المسيرة والآليات.



ولفت أن المقاومة تستغل انقسام المجتمع الإسرائيلي من خلال الأسرى الإسرائيليين، قائلاً " عدد من الإسرائيليين يطالبون بهدنة لإعادة الأسرى مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين".



ونوه أن الشارع الشعبي الأمريكي والغربي اختلف بشكل جذري في مطالبه تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحكومة الامريكية تطلب من إسرائيل تحديد أهداف الحرب والتعاون مع المنظمات الدولية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة .



وختم " أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة يعتبر ملف ضاغط على مجلس الحرب الإسرائيلي".