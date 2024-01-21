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الأونروا لـ الوكيل: نخشى من انتشار أوبئة فتاكة خلال الأسابيع القادمة بقطاع غزة

الأحد، 21-01-2024 09:27 ص

الأونروا لـ الوكيل: نخشى من انتشار أوبئة فتاكة خلال الأسابيع القادمة بقطاع غزة

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الوكيل الاخباري - رصد 
قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الدكتور عدنان أبو حسنة إننا نخشى من انتشار أوبئة فتاكة خلال الأسابيع والأشهر القادمة بقطاع غزة.

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وأضاف أبو حسنة خلال اتصال هاتفي من رفح عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد أن مئات الآلاف من المرضى يعانون من الالتهاب المعوي بسبب المياه الملوثة بالإضافة إلى مرض السحايا.


وأشار إلى أنه يوجد آلاف الأشخاص المصابين بالكبد الوبائي، لافتا أنه تبقى بالقطاع 3 مستشفيات تعمل وهي أشبه بمركز صحي.


وتابع " عمليات النزوح مستمرة من وسط وشمال غزة ومن خان يونس إلى رفح حيث وصل العدد الحالي للنازحين مليون و300 ألف نسمة. "


وأكد أن عدد كبير من النازحين نزحوا أكثر من مرة وسط أوضاع إنسانية أكثر من كارثية، قائلا " عشرات العائلات حاولت العودة إلى المناطق الوسطى بالقطاع".


ونوه أن 80 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل يومياً إلى قطاع غزة أي بمعدل 7% من عدد الشاحنات التي كانت تدخل إلى القطاع قبل العدوان ومنها أدوية ومياه، مشيراً أن القطاع بحاجة إلى دخول مئات الشاحنات من المساعدات يومياً .


وأكد أن غزة تعاني من نقص في الغذاء والمياه والدواء مما ينعكس على تدهور الأوضاع الصحية وذلك مع تدني درجات الحرارة وعدم وجود مكان للإيواء.


وختم أن مجتمع قطاع غزة يعاني من كارثة على المستوى المعيشي والصحي والنفسي ويحتاج إلى عشرات السنين لاستعادة طبيعته التي كان عليها .

 


 




 

 


 

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