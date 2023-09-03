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الأحد، 03-09-2023 09:35 ص

لأول مرة في الأردن .. مستشفى الأمير حمزة يجري عملية نوعية لشاب 23 عاما

مريضة 2


الوكيل الإخباري - رصد
تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى الأمير حمزة من إجراء عملية نوعية لزراعة كلى دون تطابق الأنسجة بين المريض والمتبرع  لأول مرة في الأردن وأغلب دول المنطقة العربية ،وفق مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور كفاح ابو طربوش.

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وقال أبو طربوش عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد إن العملية تمت قبل 8 أيام لشاب يبلغ من العمر 23 عاما وكانت المتبرعة والدته دون مطابقة زمرة الدم، مؤكداً أن المريض حالته مستقرة ويستعد للخروج من المستشفى. 


وتابع" عمليات زراعة الكلى في الماضي كانت تشترط إجراء فحص تطابق الانسجة وكثير من العمليات لم يتم إجرائها في الماضي لعدم تطابق أنسجة المتبرع مع المريض ولكن الآن يمكن إجراؤها بعد ظهور تقنيات جديدة دون شرط التطابق" .


ولفت أن مستشفى الأمير حمزة أجرى 400 حالة زراعة كلى منذ تأسيس قسم الكلى وأغلبها بنسبة نجاح 97%.

 


 




 

 


 

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