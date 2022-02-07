وزارة العمل : إجازة الإصابة بكورونا تحتسب إجازة مرضية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -

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قال مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل المهندس هيثم النجداوي إن الإجازة بسبب الإصابة بفيروس كورونا تندرج تحت الإجازة المرضية .



وأضاف النجداوي اليوم الإثنين في تصريحات عبر برنامج الوكيل، على أثير "راديو هلا"، أن عند استنفاذ الموظف المصاب بكورونا أيام الإجازة المرضية يلجأ صاحب العمل إلى الإجازة السنوية .



وأوضح في حال عدم إثبات الموظف الإصابة بكورونا يتم احتساب إجازته على نظام الإجازات السنوية.



واشتكى مواطنون من بعض جهات عمل حكومية و خاصة تحتسب إجازة الإصابة بفيروس كورونا إجازة سنوية.