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الإثنين، 07-02-2022 08:27 ص

وزارة العمل : إجازة الإصابة بكورونا تحتسب إجازة مرضية

وزارة عمل 3


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -

 

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قال مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل المهندس هيثم النجداوي إن الإجازة بسبب الإصابة بفيروس كورونا تندرج تحت الإجازة المرضية .


وأضاف النجداوي اليوم الإثنين في تصريحات عبر برنامج الوكيل، على أثير "راديو هلا"، أن عند استنفاذ الموظف المصاب بكورونا أيام الإجازة المرضية يلجأ صاحب العمل إلى الإجازة السنوية .


وأوضح في حال عدم إثبات الموظف الإصابة بكورونا يتم احتساب إجازته على نظام الإجازات السنوية.


واشتكى مواطنون من بعض جهات عمل حكومية و خاصة تحتسب إجازة الإصابة بفيروس كورونا إجازة سنوية.


 




 

 


 

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