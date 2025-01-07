ارتفاع أسعار الدواجن .. الصناعة والتجارة تراقب ومُزارعون يشكون برد الشتاء

وأكد مواطنون ان أسعار الدواجن لا زالت تشهد ارتفاعاً مستمراً وصل فيه سعر كيلو النتافات لدينارين و 10 قروش في بعض المناطق ، والطازج لدينارين و 60 قرشاً لبعض الأصناف .
الناطق الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي أكد أن الوزارة تتابع أسعار الدجاج في السوق المحلي وترصد المتغيرات التي تطرأ عليها، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين عن الارتفاع في أسعار الدجاج .
وأشار البرماوي لـ "الوكيل الإخباري" بأن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رصدها لتجاوزات تتعلق بأسعار الدجاج ، وذلك وفقاً لقانون الصناعة والتجارة .
وبيّن بأن الوزارة كانت قد حددت في وقت سابق سقف سعري لبيع أسعار الدواجن ، بيد أنه انتهى بمجرد عودة الأسعار كما كانت في وقت سابق .
من جانبه قال المستثمر والخبير في قطاع الدواجن نبيل حموده بأن أوضاع المزارع الأردني سيئة للغاية ، خاصة في ظل الأجواء الباردة التي أثرت بشكل كبير على إنتاج الدواجن في الأردن .
وأشار حموده بأن أسعار الدواجن ضمن المعدل الطبيعي وفي متناول الجميع ، مشيراً أن أسعار الدواجن في الأردن تعتبر الأقل في المنطقة مقارنة بمصر والعراق وسوريا ودول الجوار على حد وصفه .
ونوّه إلى أن القوة الشرائية ضعيفة في السوق المحلي على شراء الدواجن وتقتصر على أيام نهاية الأسبوع وأن البضاعة متوفرة بكميات مناسبة .
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