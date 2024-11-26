التعليم العالي: صرف مستحقات طلبة الوسط والشمال نهاية الشهر الحالي

وبين الخطيب عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" بأن المبالغ المالية المستحقة للطلبة سيتم صرفها في نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر القادم كحد أقصى .
وقدّم الخطيب اعتذاره لطلبة محافظات الشمال والوسط عن هذا التأخير الخارج عن إرادة الوزارة .
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