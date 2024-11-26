التعليم العالي: صرف مستحقات طلبة الوسط والشمال نهاية الشهر الحالي

09:55 ص

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الوكيل الإخباري- كشف الناطق الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب عن موعد صرف مستحقات طلبة المنح والقروض لمحافظات الشمال والوسط بعد أن تأخرت لظروف خارجة عن إرادة وزارة التعليم العالي لكون عملية صرف مستحقات الطلبة مرتبطة بوزارة المالية . اضافة اعلان





وبين الخطيب عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" بأن المبالغ المالية المستحقة للطلبة سيتم صرفها في نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر القادم كحد أقصى .



وقدّم الخطيب اعتذاره لطلبة محافظات الشمال والوسط عن هذا التأخير الخارج عن إرادة الوزارة .



