 
الأربعاء 2025-01-29 02:14 م
 

"اللهم ارزقني الجنة".. آخر ما قال حسن العنزي قبل وفاته مع والدته بحادث أليم

الشاب حسن عماد العنزي
الشاب حسن عماد العنزي
الأربعاء، 29-01-2025 01:19 م

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي-انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب حسن عماد العنزي ووالدته اسماء مصلح السميران  إثر حادث سير أليم في المفرق امس الثلاثاء .

وقال ابن خالة الفقيد لـ "الوكيل الإخباري" ان خالته وابنها المرحوم حسن كانا محبوبين وعرفا بطيب اخلاقهما . مشيرا بأن حسن كان يعمل مدرساً للغة الإنجليزية.. واخر ما تحدث به لزميله قبل الحادث   "اللهم ارزقني الجنة" ليفارق الحياة مساءً بحادث تصادم .

وبين ان الحادث وقع على تقاطع يدعى " تقاطع ثغرت الجب" وهو تقاطع خطير ووقع عليه الكثير من الحوادث المميتة .

ونعى الفقيد الراحل ووالدته العديد من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي .

إلى رحمة الله

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