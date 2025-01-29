"اللهم ارزقني الجنة".. آخر ما قال حسن العنزي قبل وفاته مع والدته بحادث أليم

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي-انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب حسن عماد العنزي ووالدته اسماء مصلح السميران إثر حادث سير أليم في المفرق امس الثلاثاء .



وقال ابن خالة الفقيد لـ "الوكيل الإخباري" ان خالته وابنها المرحوم حسن كانا محبوبين وعرفا بطيب اخلاقهما . مشيرا بأن حسن كان يعمل مدرساً للغة الإنجليزية.. واخر ما تحدث به لزميله قبل الحادث "اللهم ارزقني الجنة" ليفارق الحياة مساءً بحادث تصادم .



وبين ان الحادث وقع على تقاطع يدعى " تقاطع ثغرت الجب" وهو تقاطع خطير ووقع عليه الكثير من الحوادث المميتة .



ونعى الفقيد الراحل ووالدته العديد من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي .



إلى رحمة الله

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