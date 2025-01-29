"اللهم ارزقني الجنة".. آخر ما قال حسن العنزي قبل وفاته مع والدته بحادث أليم

وقال ابن خالة الفقيد لـ "الوكيل الإخباري" ان خالته وابنها المرحوم حسن كانا محبوبين وعرفا بطيب اخلاقهما . مشيرا بأن حسن كان يعمل مدرساً للغة الإنجليزية.. واخر ما تحدث به لزميله قبل الحادث "اللهم ارزقني الجنة" ليفارق الحياة مساءً بحادث تصادم .
وبين ان الحادث وقع على تقاطع يدعى " تقاطع ثغرت الجب" وهو تقاطع خطير ووقع عليه الكثير من الحوادث المميتة .
ونعى الفقيد الراحل ووالدته العديد من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي .
إلى رحمة الله
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