تحصيل الأجور إلكترونيا على خطوط نقل بين المحافظات اعتبارا من أيلول المقبل

وأكد أن هذا المشروع سيحقق فائدة مزدوجة، حيث سيساهم في تحقيق هامش ربح جيد لأصحاب الحافلات، وفي الوقت نفسه، سيوفر للمواطنين بديلاً عمليًا وفعالًا لاستخدام وسائل النقل العام بدلاً من سياراتهم الخاصة، مما يساعد في تقليل الازدحام المروري وتكاليف التنقل اليومية.
وبيّن القريوتي أن موعد تفعيل المشروع سيكون في بداية شهر أيلول من العام الحالي، على أن يتم التوسع التدريجي ليشمل المزيد من المحافظات، وخاصة في القرى النائية التي تعاني من نقص في خدمات النقل العام.
وأوضح أن من بين هذه القرارات كان إعفاء الشركات من 25% من المتطلبات المالية المترتبة عليها، في حال قامت بتسديد مستحقاتها قبل نهاية عام 2025، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عنها وتشجيعها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن.. دخل لزراعة الشعر في عمّان فكاد أن يفقد حياته - صور
-
حادث سير في عبدون
-
أول تعليق من التربية على حادثة حرق طفل داخل مدرسة بالرصيفة
-
مصدر طبي يكشف الحالة الصحية للطفل المحروق "محمد"
-
الغذاء والدواء توضح حول "أصنصات" التمر الهندي والمشروبات الرمضانية
-
وفيات وإصابات بحادث تدهور حافلة في مأدبا - صور
-
صور وفيديو - شاحنة تقتحم مجمع تجاري في إربد وتقطع الكهرباء عن المنطقة
-
شكاوى من تعطل في نظام الأراضي والمساحة منذ أيام