 
الثلاثاء 2024-12-17 02:21 م
 

تطبيق الإسوارة الإلكترونية على 136 حالة في الأردن منذ بداية العام

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 17-12-2024 01:43 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العدل عن تطبيق 136 حالة رقابة إلكترونية (الإسوارة الإلكترونية) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.اضافة اعلان


ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فقد تم تطبيق الرقابة الإلكترونية على 7 حالات خلال الشهر الماضي.

كما تم إنجاز 37.3 ألف معاملة لدى دوائر الكاتب العدل خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى أرشفة 3.7 مليون ورقة قضائية ضمن مشروع الأرشفة الذي تنفذه الوزارة.

ويأتي تطبيق الرقابة الإلكترونية كبديل من الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل على أشخاص غير مكررين للجرائم ارتكبوا جنح في قضايا جزائية، وخلال تنفيذ الرقابة الإلكترونية يرتدي المشتكى عليه سوار في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم تدبير الرقابة الإلكترونية.

وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تعدى المنطقة الجغرافية المصرح له بالتواجد بها تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.
 
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