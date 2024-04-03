أول رسالة من رونالدو بعد هاتريك أبها

الوكيل الإخباري - وجه قائد النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة إلى جماهير فريقه، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك أبها.



قاد رونالدو النصر لتحقيق فوز كبير على أبها بنتيجة (8-0)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.



ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورا من المباراة وعلق عليها قائلا: "نحن لا نتباطأ".



وأحرز رونالدو الهاتريك رقم 65 في مسيرته بكل البطولات، سواء مع الأندية التي لعب لها أو المنتخب البرتغالي.



كما سجل رونالدو الهاتريك الخامس له مع النصر في كل البطولات منذ انضمامه إلى الفريق في يناير/ كانون الثاني 2023.



يذكر أن رونالدو رفع رصيده إلى 29 هدفا في الموسم الجاري من الدوري السعودي ليبتعد بصدارة الهدافين عن أقرب ملاحقيه ألكسندر ميتروفيتش بفارق 7 أهداف.



ورفع النصر رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة، فيما توقف رصيد أبها عند 22 نقطة بالمركز قبل الأخير.

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