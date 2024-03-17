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الأحد، 17-03-2024 02:33 م

الأندية السعودية تستهدف ضم نجم توتنهام

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن وضع نجم فريق توتنهام الإنجليزي، البرازيلي ريتشارليسون، على رادار الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "تيليجراف"، فإن الأندية السعودية ستجدد اهتمامها من جديد بضم اللاعب البرازيلي، بعد محاولات سابقة للحصول عليه.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، كان على رادار الدوري السعودي باعتباره توقيعا محتملا كاسم كبير لعام 2024، لكن شهر يناير/كانون الثاني الماضي انتهى بسوق هادئة للدوري، مع التوقعات بأن تزيد الأندية الإنفاق بشكل كبير خلال أشهر الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي اتحاد جدة، أجرى استفسارا عن ريتشارليسون خلال الصيف الماضي عندما فشل في التعاقد مع محمد صلاح، على الرغم من أن اهتمامهم لم يتطور أبدا إلى عرض رسمي لتوتنهام.

وأضافت أنه من المقرر أن يكون الاهتمام الجديد باللاعب البرازيلي من أندية عديدة بالدوري السعودي والتي تبحث عن تعاقدات في خط الهجوم. 

وأكدت الصحيفة أنه لم تكن لدى توتنهام أي نية لبيع ريتشارليسون العام الماضي، حيث كان اللاعب الذي وصل إلى الفريق الإنجليزي بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني من إيفرتون عام 2022، مهما للفريق في الموسمين الأخيرين.

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