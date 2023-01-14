إنتر ميلان في مهمة سهلة أمام هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره هيلاس فيرونا مساء اليوم، السبت، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي 2022/2023.



ويدخل إنتر ميلان المباراة ويأمل فى نسيان ما حدث في مباراة الدوري الماضي بالسقوط أمام مونزا فى فخ التعادل 2-2، فيما تمكن من التأهل لربع نهائي كأس إيطاليا على حساب بارما 2-1.



وفى المقابل، نجح هيلاس فيرونا فى الفوز بالمباراة الأخيرة على كريمونيزي بثنائية نظيفة ويأمل في مواصلة نتائجه الجيدة في مسابقة الدوري الإيطالي.



ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في لقاء وخسارة خمس مباريات.



فيما يحتل فريق فيرونا المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة اثنتي عشر مباراة.

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