إيطاليا خارج كأس العالم للمرة الثانية على التوالي

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا - عجز المنتخب الإيطالي عن الوصول لكأس العالم قطر "2022" بخسارته من ضيفه المقدوني الشمالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب رينزو باربيرا بنصف نهائي الملحق الأوروبي.



وجاء الهدف المقدوني من المحاولة الوحيدة للاعبيه بالمواجهة، والتي كانت من تسديدة رائعة للاعب الكسندر تراجكوفسكي بالوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ليغيب بطل العالم 4 مرات عن المونديال للمرة الثانية على التوالي.



وستلتقي مقدونيا مع منتخب البرتغال والذي تغلب على تركيا بنتيجة 3/1، حيث سيتأهل الفائز منهما للمونديال الأول بالوطن العربي.

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