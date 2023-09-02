اتحاد جدة يضع 170 مليون إسترليني على طاولة ليفربول

الوكيل الإخباري - قدم نادي اتحاد جدة السعودي، عرضا جديدا من أجل الحصول على خدمات المصري محمد صلاح نجم ليفربول.



ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فقد قدم اتحاد جدة، عرضا جديدا لضم صلاح في وقت متأخر أمس الجمعة، بلغ 170 مليون جنيه إسترليني.



وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الجديد ينقسم إلى رسوم ثابتة تبلغ 145 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 25 مليونا كمتغيرات.



وأوضحت "ذا صن" أن هذا العرض جاء عقب ساعات قليلة فقط من رفض ليفربول للعرض السعودي الذي بلغ 150 مليون إسترليني، وتم إرساله أيضا أمس الجمعة.



وكشفت الصحيفة البريطانية أن اتحاد جدة عرض على صلاح، الحصول على راتب أسبوع قدره 2.3 مليون جنيه إسترليني، من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي.



ويصر ليفربول على موقفه ببقاء محمد صلاح، لأن النادي الإنجليزي لن يتمكن من العثور على بديل للنجم المصري حتى شهر يناير/كانون ثان المقبل.

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