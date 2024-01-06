السبت 06-01-2024
الوكيل الاخباري
 

مصر وفرنسا تبحثان تسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة

غارات تدمر عدداً من المنازل وسط خان يونس

بيان صادر عن 16 بنكًا أردنيًا

سفينة سياحية على متنها 278 راكبا تدشن الموسم الشتوي بالعقبة

سامسونج توسّع تشكيلة شاشات Odyssey بطرح طرازات OLED الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة 2024

صفارات الإنذار تدوي في عدة بلدات شمال فلسطين المحتلة

الصناعة تدعو لتحميل تطبيق "أردني"

مجلة (ذا بانكر) تختار البنك العربي بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2023

الخارجية: الصفدي يلتقي نظيره الأميركي غدا

بينهم 10 آلاف طفل ..29722 شهيدا ومفقودا في غزة

عاجل

كتائب القسام: استهدفنا دبابتين ميركافا في مخيم البريج

السبت، 06-01-2024 05:04 م

اختبار طبي يحدد مصير البليهي والمولد

120246154948258781834


الوكيل الإخباري - أكدت مصادر داخل المنتخب السعودي أن مشاركة الثنائي علي البليهي وعيد المولد في تدريبات الأخضر، ستتحدد بعد خضوعهما لتقييم طبي اليوم السبت.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الجهاز الطبي للمنتخب السعودي سيُجري اختبارات للبليهي وعيد المولد، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ القرار النهائي.

واكتفى اللاعبان، أمس الجمعة، بأداء تمارين خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للأخضر، حيث غابا عن الحصة التدريبية التي خاضها الفريق صباحًا في معسكر منتجع سيلين الإعدادي، جنوب الدوحة، العاصمة القطرية، تأهبًا لكأس آسيا.

وقبل ذلك، غابا أيضًا عن مباراة الأخضر ولبنان التجريبية، أمس الأول، التي انتهت سعودية 1-0، سجله المهاجم فراس البريكان.

وتعود إصابة البليهي إلى لعبة مشتركة مع زميله عباس الحسن، لاعب الوسط، خلال تدريبٍ عشية المباراة التجريبية.

واقتصرت الحصة فقط على جوانب استرجاعية شملت عمليات إحماء، ومباريات مصغرة، وتمارين إطالة.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12024616716389602400

ريال مدريد ينعى أسطورة الكرة العالمية

120246135825627414995

إصابة لاعب ووريرز بكسر في اليد

120246144349418693658

وفاة البرازيلي زاغالو أوّل بطل للعالم كلاعب ومدرب

120246122328706658733

كومان: في هذه اللحظة لن ننظر إلى باقي الفرق

12024612953133148400

العمر مجرد رقم.. تشيتري‏ قلب الهند النابض

120246115656969523413

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
12202312155429653034545

الدنمارك تختار مقر إقامتها في يورو 2024

12202312142036423527344 (1)

أردوغان .. لن نسمح بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية

12202312134038639005721

تصريحات تشافي عقب كارثة جيرونا تثير ضجة واسعة

12202312103916713881164

تعليق الدوري التركي بعد حادثة الاعتداء على حكم

122023129314875272676

سالم الدوسري يفوز بجائزة جديدة

12202311144532485302278

هل يدرب كابيلو الزمالك المصري؟