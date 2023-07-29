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السبت، 29-07-2023 02:53 م

الأهلي السعودي يعلن عن مدربه الجديد

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الوكيل الإخباري -  أعلن نادي الأهلي السعودي، الجمعة، تعاقده رسميا مع الألماني ماتياس يايسله لتولي مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد.
وقال الأهلي عبر حسابه في موقع "تويتر": "ماتياس يايسله مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي".
 
ويأتي تعاقد الأهلي مع يايسله بعد انفصال المدرب الألماني عن فريقه السابق رد بول سالزبورغ النمساوي في وقت سابق اليوم.

وجاء الإعلان عن تولي يايسله تدريب الأهلي بعد ساعات من ضم الفريق رسميا اللاعب الجزائري رياض محرز من نادي مانشستر سيتي.

يذكر أن يايسله (35 عاما)، حصد مع سالزبورغ الدوري النمساوي مرتين، وكأس النمسا مرة واحدة، منذ توليه الدفة الفنية للفريق عام 2021، وقاد من قبل فريق لايبزيغ الألماني لدرجة الشباب خلال الفترة من 2014 حتى 2017.

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