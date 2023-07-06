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الخميس، 06-07-2023 10:25 ص

الأهلي يسقط الدراويش بضربة الـ تاو .. فيديو

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الوكيل الإخباري - تغلب نادي الأهلي على ضيفه الإسماعيلي (1-0) في المباراة التي جمعتهما الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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ويعود الفضل في انتصار المارد الأحمر لمهاجمه الجنوب إفريقي بيرسي تاو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 50 من زمن اللقاء على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

 

 

 

وعزز نادي الأهلي، حامل اللقب، صدارته للدوري، برصيد 72 نقطة (حصدها من 28 مباراة)، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن وصيفه بيراميدز، الذي لعب ثلاث مباريات أكثر.
في المقابل، توقف رصيد نادي الإسماعيلي عند 34 نقطة (من 32 مباراة)، ويشغل المركز الثالث عشر، على سلم ترتيب الدوري.

 

 

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